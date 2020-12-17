شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفل افتتاح مهرجان دبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى، اليوم الخميس، النجم تامر حسنى حفل افتتاح مهرجان دبى للتسوق، ومن المقرر أن يقدم تامر مفاجأة خاصة للجمهور، ومنها تقديمه عددا من الأغنيات من ألبومه الجديد.

وأقام تامر أمس الأربعاء بروفة علي الحفل والرقصات التي سيقدمها مع الفرقة المصاحبة له، وكان طلب تامر حسنى مؤخرا من جمهوره سرعة الحجز والإلتزام بالإجراءات الإحترازية حيث قال:" احجزوا بسرعة لأن التذاكر محدودة بسبب خضوع الحفل لإجراءات التباعد الاجتماعي، وما تنسوش الكمامات عشان سلامتكم وسلامة الغير. القاكم في دبي".

وقدم تامر حسنى الأسبوع الماضى أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الثانية والأربعين، وعبر عن سعادته وفخره بتشبيه رئيس المهرجان محمد حفظى، مشواره بمسيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدا أنه كان يحلم منذ طفولته أن يصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً وأن يحقق بهم ولو جزء بسيط مما حققه العندليب الراحل.

ونشر تامر، عبر حسابه على انستجرام، مجموعة صور من الحفل، أتبعها بتعليق: "تشرفت أمس بتقديم أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى وسط زملائى فنانين ومبدعين مصر الكبار، كما تشرفت كل الشرف بكلمة الأستاذ محمد حفظى، رئيس المهرجان عن تشبيه مسيرتى الفنية بالعندليب الراحل عبد الحليم حافظ فى القرن الواحد والعشرين".

وتابع تامر: "فخور بالشهادة دى جداً، خصوصاً انه كان حلم منذ طفولتى أن أصعد بنجاح الغناء والتمثيل معاً وأحقق بهم ولو جزء بسيط من اللى حققه العندليب الراحل عبد الحليم حافظ".