شكرا لقرائتكم خبر عن مى حلمى بعد هجومها على رشاد: هتكلم عن تجربتى بالتفصيل عشان البنات تتعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الإعلامية مى حلمى أنها ستواصل سرد تفاصيل انفصالها وتجربتها مع الطلاق، وذلك بعد رد زوجها السابق الفنان محمد رشاد عليها، وكتبت مى عبر خاصية ستورى بحسابها الرسمي بموقع "انستجرام" :"هتكلم كتير وهحكي عن تجربتي بالتفصيل عشان البنات تتعلم ماتتنازلش عن حقها ومتغلطش نفس الغلطة"، مؤكدة أنها لم تندم على التجربة ولكنها تتعلم منها.



رد مى حلمي

وردت مى على الكثير من أسئلة متابعيها على "ستوري" حسابها، فقالت ردا على إحدى المتابعات والتي كتبت لها ساخرة :"معرفش الصراحة كنتي موافقة على أيه انتي أمورة ومثقفة وفرفوشة والباقيين مفيهومش ميزة"، لترد مي قائلة :"مبندمش على اللي حصل فى حياتنا بنتعلم منه بس".



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كما قدمت نصيحتها للمطلقات "انتى قوية وهتعيشي لنفسك وغيرك بعد الطلاق وهتحبي تاني وثالث ورابع"، فيما قالت متابعة أخرى لها :"كلامك بعد التجربة الصعبة بقي ناضج أكتر وكل كلمة فى مكانها"، لترد مى قائلة :"التجربة بتكبر".



ستوري مى حلمي

وكان الثنائي انفصلا منذ شهر أغسطس بشكل مفاجئ، بعد فترة قصيرة من ظهور مى حلمي في فيديو تدافع عن رشاد بسب خلاف وقع مع إحدى شركات الإنتاج، ويطالبون الفنان بدفع مبالغ طائلة وتحجيم أي نشاط فني، والتي لفتت إلى أنها بعد الظهور في الفيديو تعرضت للانتقادات، واُعتبر تدخلها لم يكن جيدًا لصورتها ولصورته.