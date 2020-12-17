شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ تحيى الذكرى الأولى لوفاة والدها: وحشتنى يا طيب إلى لقاء قريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة سهر الصايغ الذكرى الأولى لوفاة والدها الدكتور محمد الصايغ، ونشرت صورة له عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، موجهة له رسالة مطالبة متابعيها بالدعاء له، حيث علقت قائلة "زى النهاردة من سنة مشيت... غيابك علمنى حاجات كتير أوى أهمها اليقين والاستغناء... وحشتنى يا طيب وإلى لقاء قريب بإذن الله.. أرجو الدعاء لأبى بالرحمة والمغفرة والجنة".



سهر الصايغ

وفى سياق آخر تستكمل سهر عرض مسرحية "المتفائل" على المسرح القومى، والذى تقوم ببطولته مع سامح حسين، ويوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومى، إعداد وإخراج إسلام امام.

وكان آخر أعمال سهر الصايغ، مسلسل "قوت القلوب" وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، من تأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبو عميرة وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ماجدة زكى، خالد زكى رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، إسلام جمال، محمد أنور، نورهان، كارولين عزمى، ديانا هشام، هيدى رفعت، فراس سعيد، سامى مغاورى، أحمد حلاوة.

وقدمت سهر الصايغ فى رمضان الماضى مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف، ومسلسل "حب عمرى" مع هيثم شاكر وإخراج عبد العزيز حشاد.