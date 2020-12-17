شكرا لقرائتكم خبر عن فستان فرح وعربية بالتقسيط وعيش وملح.. حمو بيكا وعمر كمال يتبادلان الاتهامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراشق بالألفاظ، وتبادل اتهامات، هكذا يمكن أن نلخص ما حدث بين مطربى المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، حيث خرج الثنائى بشكل مفاجئ، ليتبادلا الاتهامات فيما بينهما، ويتراشقا كل على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء بـ "البوستات"، أو بالفيديوهات اللايف، حيث سعى كل شخص منهما أن يصدر للرأي العام، أن له أفضال على الآخر، ليستشهد الثنائى بمجموعة من الوقائع التي حدثت بينهما.



بوست حمو بيكا

الثنائى يجمعهما مجموعة من المهرجانات المشتركة التي غناها سويا، مثل "انتى معلمة"، و"بنتخان"، و"هفضل أستاذ"، إلا أن هذا التعاون أسفر في النهاية عن خلاف بين المطربين.

البداية كانت مع حمو بيكا حينما نشر عبر صفحته على فيس بوك صورة لعمر كمال، موضوع عليها علامة (×) باللون الأحمر، اتبعها قائلا: "ياريت محدش يكلمنى فى شغل على الشخصية دى، عشان أنا كنت بحبها، والشخصية دى بتتهرب من شغلى اللى خلانى اتفق عليه، والإثبات بعد الصورة دى هنزل فيديو"، مضيفا، "هو عامل بيحبنى وهو بيكرهنى.. مع السلامة يا صحاب مزيفة".

لم يصمت عمر كمال أمام هذا الهجوم من قبل حمو بيكا، ليرد بفيديو، ذكر فيه مجموعة من الوقائع، وقال، عيب يا بيكا تكتب بوست كدة احنا كلنا عيش وملح مع بعض في بيتي اتصل بيا قولي عيب تقول عمرو كمال صحبة مزيفة أنا سيبتلك 12 تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتصدرت أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و800 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".

حمو فضل الاستمرار في معركته ضد عمر كمال، فخرج فى فيديو يواصل فيه الهجوم على عمر كمال، بعد البوست الذى نشره، قال "ماطلعش طيب ولا غلبان.. كان بيسألنى عن معاد تسجيل انتى معلمة.. واحنا قاعدين مدير أعمالي اتصل بيا وقالى في تراك اسمه فستان فرح وفى حد عاوزكوا انت وعمر .. كنا عند ساسو.. فعرضت على عمر وقالى ده أكل عيش وانا موافق.. أخذت عربون وتانى يوم قالى انا مش فاضى .. واتهرب منى .. الناس ديه ركبت على كتفى ودلدلت وانا قولت أمين علشان انا طيب وبحب الخير لكل الناس".

ولختتم، "انت انسان مش كويس وانانى وبتحب نفسك .. انا مش زعلان على الفلوس اللى راحت.. قالولى انت مالكش ذنب.. الدنيا مش دايم فيها غير المحبة والصحوبية.. انت بتجمع فلوس وبس.. لو انت اتعميت وماشوفتنيش .. الشعاع بتاعي يخليك تشوفنى"