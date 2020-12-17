شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة المخرج يسرى نصر الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت والدة المخرج يسري نصر الله، ولم يعلن حتى الآن عن موعد العزاء.
يذكر أن يسري نصر الله تولى إخراج "ما تقولش لحد" آخر حلقات مسلسل "نمرة اتنين" الذي يعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من بطولة منى زكى وأحمد السعدنى، كتابة مريم نعوم.
وقال في تصريحات صحفية له: "اعتبرها فرصة جميلة، فسيناريو الحلقة كان متميزاً، وكذلك فريق العمل، خاصة أننى سبق أن التقيت منى زكى في عمل سابق، وكذلك الأمر مع أحمد السعدنى طبعاً".
وحول انطباعه عن التجربة قال نصر الله: "التجربة شيّقة ومختلفة عن السينما، فالأمر أشبه بتصوير نصف فيلم في أسبوع واحد فقط".
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