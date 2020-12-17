شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يكشف آخر استعدادات حفله فى دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر حسنى جمهوره بصور من استعداداته لحفله مساء اليوم فى دبى، خلال افتتاح مهرجان دبى للتسوق، بمشاركة النجم الإماراتي حسين الجسمي، ونشر مجموعة صور له على المسرح من بروفات الاستعراضات مع الراقصين، معلقا عليها عبر حسابه بموقع "إنستجرام" "من تحضيرات حفل اافتتاح مهرجان دبى للتسوق".



تامر حسني



استعدادت حفل تامر حسني

وقدم تامر حسنى الأسبوع الماضى أغنية افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الثانية والأربعين، وعبر عن سعادته وفخره بتشبيه رئيس المهرجان محمد حفظى، مشواره بمسيرة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، مؤكدا أنه كان يحلم منذ طفولته بنجاحه فى الغناء والتمثيل معاً وأن يحقق بهما جزءا بسيطا مما حققه العندليب الراحل.

تامر حسني



تامر مع الراقصين

وكان النجم تامر حسنى ظهر بأحدث صورة له من كواليس تحضيرات أغنية ألبومه الجديد "خليك فولاذى"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلا: "صباحكم بيضحك.. الآن من كواليس خليك فولاذى"، ويأتى هذا الظهور بعدما تألق بصورة كبيرة خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.



تامر



تامر حسني

ومن المقرر أن يطرح تامر ألبومه الجديد كاملاً خلال الأيام المقبلة، ويضم 12 أغنية، تعاون فى الألبوم مع العديد من الشعراء ومنهم أحمد المالكى، والملحنين ومنهم مدين وايهاب عبد الواحد، وايضاً الموزعين مثل توما.

كما تخطت أغنية "كرهتنى في الحب" التى طرحها النجم تامر حسنى أكثر من 9 ملايين مشاهدة على يوتيوب وهى من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس، وتعد من ضمن ألبومه الغنائى الذى يحمل اسم "خليك فولاذى".



تامر حسني



صورة أخري من البروفات



