شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت ودوا ليبا تشاركن باستعراضات غنائية راقصة فى حفل Grammy 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حفل توزيع جوائز Grammy واحد من أهم الأحداث الموسيقية فى العالم، حيث ينتظر متابعته الملايين من شتى أنحاء العالم، وكشف القائمون على حفل توزيع جوائز الجرامى لعام2021 عن نجوم سيقدمون استعراضات غنائية راقصة بالحفل، حيث تأتى فى المقدمة النجمة العالمية تايلور سويفت التى استطاعت أن تطلق ألبومين غنائيين خلال عام 2020 وهما "Folklore" و"Evermore".

كما أشارت التقارير إلى أن النجمة العالمية دوا ليبا التى حققت نجاحات مذهلة خلال هذا العام ستشارك باستعراضات غنائية مميزة بالحفل المقرر إقامته فى 31 يناير المقبل.

يذكر أن تايلور سويفت فاجأت محبيها حول العالم بطرحها ألبومها الغنائى الجديد وهو يحمل اسم "Evermore" وذلك منذ عدة أيام، واستطاع الألبوم أن يحقق سلسلة طويلة من الإشادات حلو العالم.

وقررت النجمة تايلور سويفت أن تعتمد فى غلاف ألبومها الجديد على التصميم البسيط، حيث ظهرت واقفة فى منطقة غابات وتنظر بعيد عن الكاميرا ، وكانت ترتدى معطفا من الصوف و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء Stella McCartney .

وقد تعاونت تايلور سويفت فى ألبومها الأخير مع عدد من الفرق الغنائية التى تمتلك شعبية قوية حول العالم ، و هم فريق " Haim " و ذلك بأغنية " No Body, No Crime " ، كما تعاونت سويفت مع فريق الروك الأمريكى " The National " وذلك فى اغنية " Coney Island" ، كما تعاونت تايلور سويفت مع فريق " Bon Iver " و جاء تعاونهما فى أغنية " Evermore " .