شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامية آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين تعلن إصابتها وابنتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإعلامية آيات أباظة، زوجة المؤلف عمرو محمود ياسين، عن إصابتها وابنتها علياء وعدد من أفراد أسرتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "ينفع كده إحنا الخمسة مرة واحدة كورونا .. الحمد لله ربنا يعديها على خير دعواتكم".



ايات اباظة

وكان وجه عمرو محمود ياسين، نجل النجم الكبير الراحل محمود ياسين، الشكر للقائمين على مهرجان نجم العرب، لتكريم والده فى الدورة التى أقيمت أمس، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "شكرا مهرجان نجم العرب على تكريم اسم الفنان محمود ياسين، وشكرا لتصويت الجمهور العربي باستفتاء مهرجان نجم العرب لأفضل كاتب سيناريو برمضان".

وحصل عمرو محمود ياسين على جائزة أفضل كاتب سيناريو فى رمضان، كما تسلم جائزة باسم والده الراحل محمود ياسين، ويشار إلى أن ”الخليج 365” حصد أيضًا جائزة أفضل موقع إخبارى فى الوطن العربى فى مهرجان نجم العرب، باستفتاء الجمهور المصرى والعربى، وتسلم الجائزة الزميل عماد صفوت.