شكرا لقرائتكم خبر عن نادر حمدى وهيثم نبيل يتشاركان فى عمل الموسيقى تصويرية لمسلسل لؤلؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب والملحن هيثم نبيل إنه انتهى مع الموزع نادر حمدى على وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل مى عمر الجديد "لؤلؤ" من إخراج محمد عبد السلام، موضحا أنه سعيد بالعمل فى المسلسل.

وأضاف هيثم لـ"الخليج 365" أنه يتمنى أن تنال الموسيقى إعجاب الجمهور بعد عرض مسلسل لأنه يقدم موسيقى جديدة ومختلفة ومتنوعة، ويشارك أيضا في مسلسل 14 أغنية.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل "مرحلة جديدة"، وضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان.