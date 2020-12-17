تعرف على حقيقة تعاون باد بانى مع براد بيت فى فيلمه الجديد Bullet Train

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمى باد بانى حقق كل أحلامه والإنجازات الموسيقية والغنائية التى يحلم بتحقيقها فى عام 2020، وقرر أن يضع بصمته فى عالم التمثيل، حيث أعلنت تقارير أن باد بانى البالغ من العمر 26 عاما سيشارك فى فيلم أكشن إلى جانب أهم وأشهر نجوم هوليوود مثل براد بيت ومايكل شانون وآرون تايلور جونسون، والفيلم يحمل اسم "Bullet Train"، والذى يقوم بإخراجه المخرج العالمى ديفيد ليتش الذى قدم عددا من الأعمال السينمائية الناجحة طوال مسيرته الفنية و من أبرزها " Atomic Blonde " و " Deadpool 2 " و " Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw ".
يذكر أن باد بانى أطلق مؤخرا كليب "Hoy Cobré" ظهر خلاله النجم باد بانى فى البداية بالصحراء قبل أن يدخل فى وصلة رقص أعلى إحدى الشاحنات التى يقودها شخصية كارتونية وتجلس بجانبه سيدة ذات الضفائر الطويلة، وصولا الى متجر للملابس الرجالية ،و كانت مفاجأة الكليب ظهور النجم العالمى سنوب دوج والذى يحظى بشعبية جارفة حول العالم وقد ظهر بالعمل وكأنه مدير للمتجر .
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