شكرا لقرائتكم خبر عن "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى يضيف 50 ألف جنيه فى شباك التذاكر ليلة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فيلم "الصندوق الأسود" بطولة النجمة منى زكى يحقق أرقامًا جديدة فى شباك التذاكر، حيث حقق ليلة أمس 50 ألفا و409 جنيهات، لتتخطى إيراداته من 7 ملايين جنيه منذ طرحه فى السينمات يوم 28 أكتوبر الماضى، والفيلم يعيد منى زكى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "من 30 سنة" مع أحمد السقا ونور وميرفت أمين وشريف منير.

يذكر أن فيلم "الصندوق الأسود" من بطولة منى زكى ومحمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

كما حقق فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت وأحمد فتحى، المليون الأول منذ طرحه الأسبوع الماضى، محققاً 17,592 الف جنيه فى شباك التذاكر، "عفريت ترانزيت" بطولة محمد ثروت وبيومى فؤاد وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فتحى ومحمود الليثى، وهدى مجد ومحمود حافظ ومحمد جمعة، ويظهر أحمد فهمى وحمدى الميرغنى ومصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن كضيوف شرف فى الأحداث، والعمل من إخراج ياسر هويدى، وتأليف أحمد عامر وتامر عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.