شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت شوقى ودانا حمدان وكوكى.. الموجة الثانية لكورونا تضرب الفنانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إصابات عديدة ضربت مجموعة من الفنانين بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أعلنت الفنانة بسنت شوقى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة أنها لم تظهر عليها أعراض شديدة لكنها حاملة للفيروس.

وكتبت بسنت شوقى، عبر حسابها بموقع فيس بوك، "أنا للأسف إيجابى، الحمد لله أنا معنديش أعراض، بس مع ده بردو أنا حاملة للفيروس، فياريت أى حد اختلط بيا قريب ياخد باله وياخد احتياطاته ويتابع صحته أولا بأول لأن فيه ناس كتير معندهمش أعراض أو أعراض بسيطة جدا وياريت تاخدوا فيتامين سى وزنك وتأكلوا كويس وتشربوا كتير وتاخدوا بانادول وهكذا، آسفة جدا لو اتسببت فى أى إزعاج لأى حد من المخالطين".



بسنت شوقى

كما أعلنت الفنانة دانا حمدان إصاباتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصى على فيس بوك "كورونا إيجابى"، وكانت الأيام الماضية أصيبت الفنانة ميس حمدان، شقيقة دانا حيث أكدت أن الأعراض التي أصابتها كانت مغايرة تماماً لما اعتادت سماعه ممن أصابهم كورونا دفعتها إلى عمل مسحة نتيجتها ظهرت إيجابية.

دانا حمدان

وأيضا أعلنت الإعلامية آيات أباظة، زوجة المؤلف عمرو محمود ياسين، عن إصابتها وابنتها علياء وعدد من أفراد أسرتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "ينفع كده إحنا الخمسة مرة واحدة كورونا .. الحمد لله ربنا يعديها على خير دعواتكم".

آيات أباظة

وكشفت الفنانة كوكى مجدى شقيقة النجمة روبى عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "الحمد لله إيجابى كورونا ربنا يعديها على خير إن شاء الله"، فيما تمنى لها عدد كبير من متابعيها الشفاء العاجل، وتلقت الكثير من التعليقات بعد إعلانها.



كوكى شقيقه روبى

كما أعلنت الإعلامية لمياء فهمى عبد الحميد، المذيعة بشبكة قنوات تليفزيون الحياة، عن إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابها على إنستجرام، مساء اليوم الثلاثاء: "الحمد لله كورونا.. دعواتكم بالشفا".

وأعلن كريم مغاورى نجل الفنان سامى مغاورى عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل إيجابي كورونا عزل في المنزل لمدة 15 يوما ..الله الشافي المعافي".