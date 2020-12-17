بالفيديو.. مي حلمي تكشف أسرار جديدة عن طلاقها من محمد رشاد: "الخيانة صعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحدثت الإعلامية مي حلمي، عن تجربة طلاقها من الفنان محمد رشاد، في مقطع فيديو بثته عبر خاصية الاستوري بموقع إنستجرام.

وقالت "مي": "آخر سنتين من عمري، حاسة إن حياتي سداح مداح للكل، ومن أقرب الناس ليا، وأنا كنت دايما بحاول أبعد حياتي الشخصية عن الناس وماكنتش أعرف إن السوشيال ميديا كدة".

وتابعت: "اتفاجئت بالسوشيال ميديا، يعني لما نرجع للفيديو اللي كنت بدعم فيه بيتي وبقف في ضهر شريك حياتي، اتاخد ضدي في النهاية".

وأضافت: "أول مرة أقول الكلام ده، بس تجربة الطلاق تجربة مريرة جدا، وصعبة جدا والكلام عنها مش سهل، الخيانة كمان صعبة والغدر صعب".

ووجهت "مي" الشكر لـ 3 صديقات وقفن بجوارها لاجتياز هذه المرحلة وهن الإعلامية ريهام سعيد، والمنتجة سارة الطباخ، وعفاف محروس.

وتابعت: "حاسة دلوقتي إني عايزة أتكلم مش عشان أجرح حد لكن عشان أفيد البنات، ومحتاجة أقول للناس قد إيه أنا عانيت، يمكن العيب من عندي أو يمكن العيب عند الطرف التاني".

و استكملت: "أنا بقالي سنتين بلاقي حياتي اللي أنا أصلا مابتكلمش عنها مشاع للناس كلها، ده أنا جبل، أنا كنت محتاجة الناس تسمعني ومحتاجة أتكلم والناس ماتفهمنيش غلط، وإن أنا مش حد وحش ولا حد قاسي أنا بتكلم معاكم كل يوم ولو أنا حد وحش أكيد كان هيبان".

واختتمت حديثها قائلة: "لكل واحدة مرت بالتجربة دي وحاسة إنها لوحدها إنتِ قوية، أنا مريت بكلام جارح وكتر خير الدنيا إني لسه واقفة على رجلي".