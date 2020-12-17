تراند اليوم : خالد جلال يتذكر صلاح جاهين نواره مصر: اغنية وكتاب.. شاهد

المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مركز الإبداع الفنى،يكرم اسم الشاعر ” صلاح جاهين”، والشاعر “بهاء جاهين” فى الليلة ٣٢ لعودة العرض المسرحى “سينما مصر” بمركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

حيث أهدى خالد جلال مخرج سينما مصر، شهادة تقدير للشاعر الكبير بهاء جاهين، وأخرى لاسم الغائب الحاضر الشاعر “صلاح جاهين” موقعة من كل أبطال العرض تحمل عنوان “إلى من عاش ليبقى” عقب عرض المسرحية.

“سينما مصر” هو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، ويتناول أهم المشاهد السينمائية لأفلام تعد علامات فى تاريخ السينما المصرية، متخذا شخصية نادية للفنانة فاتن حمامة فى فيلم “الليلة الأخيرة” الخط الدرامي الأساسى للمسرحية.

ويؤكد العرض أن قوة مصر وعظمتها وحضارتها ستظل إلى نهاية الدهر مهما حاول أعدائها محو تاريخها وإضعاف قوتها، وأن الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى لن يمحى أبدا.



