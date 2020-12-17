تراند اليوم : مسلسل “جمال الحريم” عامل زيطة علي السوشيال ميديا.. إتفرج

يتصدر مسلسل الرعب والتشويق “جمال الحريم” تريند رقم واحد على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر “، بعد عرض الحلقة الرابعة منه مساء اليوم الأربعاء، حيث نشرت الصفحة الرسمية لشركة “سينرجي” صورة تؤكد تصدر المسلسل تريند رقم واحد في مصر،

يأتى هذا تزامنا مع تحقيقه أعلى نسبة مشاهدة منذ أن بدأ عرضه الأول، يوم الأحد الماضى علي قناتى dmc و mbc4 لما لمسه الجمهور من إتقان شديد فى تصوير المشاهد والتشويق والتجديد فى طريقة سرد الأحداث.

وشهدت الحلقة الرابعة مفاجآت جديدة فى الأحداث، حيث صرح الجن العاشق لـ “حنان” تجسدها وجه القمر دينا فؤاد عن حبه الشديد لها منذ ولادتها، واستخدم الجن العاشق الكثير من ذكريات “حنان” ليؤكد لها أنه كان يحميها طول حياتها ويعرفها حق المعرفة،

وتحاول “حنان” خلال لقائها غير المتوقع وجها لوجه مع الجن العاشق أن تعود لصوابها ورشدها لكن دون جدوى، ويؤكد لها الجن أنه يستطيع لمسها والإحساس بكل نفس تتنفسه وهى تستطيع الإحساس به،

ويحاول إغرائها بأنه سوف يعلمها تعاويذ سحرية لا يعلمها أحد غيرها فترفض وتؤكد له أنها متزوجة وخائفة منه، فيحاول إقناعها ألا تخاف منه وأنه لن يؤذيها لأنه يحبها ويريدها له برضاها ولكنها تطلب منه مرارا وتكرارا أن يتركها وشأنها فيؤكد لها أنه يستطيع أن يجعلها ترى المستقبل فترفض،

وصور صناع المسلسل هذا المشهد بحرفية عالية حيث ظهر الجن العاشق بمكياج يخفي عينه ويظهرها سوداء بالكامل، وبرعت دينا فؤاد فى التعبير بجدارة عن مشاعر الخوف والتوتر والقلق الشديد التي تشعر بها شخصية “حنان”،

ونالت وجه القمر دينا فؤاد إشادات كثيرة جدا من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على اتقانها شخصية حنان والمامها بكل التفاصيل.

وخلال الحلقة ظهرت حنان لنور على شكل روح مخيفة للغاية وكررت لها جملة “هو شافك” وبدأت أحوال “حنان” تتغير تماما، وأصبحت لا تقاوم قوى الشر بل استسلمت روحها لها وأصبحت في مزاج مختلف تماما لا تطيق زوجها “ماجد” ولا لعب ابنها حولها،

أصبحت عدائية وصامتة وغامضة كما ظهرت علامات بارزة باللون الأحمر علي ذراعها الأيسر، وتحاول نور التغلب علي الرؤي المخيفة التى رأتها وهي مستيقظة وتمارس حياتها بشكل طبيعي فقبلت دعوة لفراس سعيد “مراد الموصيري” علي الغذاء مع أسرته،

ووافقت علي تغطية حدث فني مهم يحضر له الموصيرى، كما صرح “اياد” الذي يجسد دوره حازم سمير لنور بحبه الشديد لها ورغبته فى الارتباط منها ولكنها رفضت مؤكدة أنها لا تريد الزواج منه.

وفى العالم الخفى الغريب الذي تحلم به نور باستمرار ظهر “سليم” وهو أحد رجال قوى الشر، وأكد أنه يحب “صفية” حفيدة الشيخ حسن والتي تجسد شخصيتها نور ويريد أن يجذبها معه لقوى الشر.

مسلسل “جمال الحريم” من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.



