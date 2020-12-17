تراند اليوم : السبت.. “عدوية” يكشف حقيقة إصابته بمرض خطير بواحد من الناس- شاهد

تتواصل حلقة الاعترافات والمواجهات

بين الدكتور عمرو الليثي ونجم الأغنية الشعبية احمد عدوية في العاشرة مساء السبت المقبل مع الجزء الثاني من برنامج واحد من الناس علي الحياة

ويكشف عدوية ولأول مرة عن دور الفنانة فيفي عبده في حياتة بعد الحادث الذي تعرض لة

ويعترف بالأسباب التي جعلت الجميع يبتعد عنه

ويحكي عن السر الذي اخفاه سنوات طويلة وحقيقة إصابته بمرض خطير في المخ

وتكشف زوجتة سر غضبها من الموسيقار حلمي بكر وأسباب الصلح معة

والأزمات المالية التي عاشتها ل الإنفاق علي علاجه

وتوجه رسالة عنيفة لكل من أساء لزوجها

انتظرونا الجزء الثاني السبت المقبل في العاشرة مساء حلقة الاعترافات المثيرة مع عدوية وعمرو الليثي علي شاشة الحياة



