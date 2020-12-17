إلهام شاهين تتحدث عن تجربة صعبة مع الإخوان.. رشوة وتهديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الفنانة المصرية إلهام شاهين إنها عاشت تجربة صعبة أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر.

وكشفت الفنانة المصرية لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أنها وقفت ضد هذا التنظيم الإرهابي وانتصرت رغم تعرضها للتهديد.

وأوضحت أنها تعرضت للتشهير أيام حكم الجماعة، ولجأت للقضاء وصدر حكم تاريخي لصالحها بغلق قناة "الحافظ الدينية" التي كانت تهاجمها.



وتابعت "أصحاب القناة عرضوا عليّ التنازل في مقابل رشوة بدأت بمليون دولار ورفضت تماما، وقالوا لي طب أنتِ هتقفلي القناة، ومش حرام الناس والعاملين اللي بياكلوا عيش يقعدوا في بيوتهم".

وأضافت "رفضت الضغوط، وقلت لهم الفلوس اللي انتوا عايزين تدوهالي رشوة علشان أتنازل، ادوها للناس اللي هتقعد في البيت كتعويض، والحقيقة كان مبلغا كبيرا وصل لأرقام فلكية، وقلت لو أنتم عندكم هذه الملايين اصرفوها على الناس عندكم بدل ما تحاولوا تسيطروا عليّ بالفلوس".



واختتمت الفنانة المصرية حديثها بأنها تلقت تهديدات كثيرة، بعد رفضها كل الإغراءات المالية للتنازل.

كانت إلهام شاهين فازت بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "حظر تجول"، بالدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر"، ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان.