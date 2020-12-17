العشرة الكبار في عالم الموانئ.. سيطرة صينية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتصدر الموانئ الآسيوية مراكز الشحن الأكبر في العالم على مدار الـ 15 عاما الماضية، وسط تضاءل أمريكي واضح.

ووفق تصنيف صادر عن مؤسسة الإحصاءات العالمية "Statista" الصين بأنها المسيطر الأكبر على موانئ الشحن العالمية، إذ تحجز 6 مقاعد ضمن أكبر 10 مراكز شحن.



في حين يتضاءل التواجد الأمريكي ضمن قائمة العشرة الكبار، بينما يوجد سوى ميناء واحد أوروبي بالقائمة.

وتشير "Statista" إلى أن نمو حجم الموانئ الآسيوية بقيادة الصين تعكس تطور حركة نمو التدفقات التجارية، والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد عالميا.

إلا أن مؤسسة الإحصاءات العالمية لفتت الانتباه إلى أن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها على أنشطة الموانئ لاسيما الآسيوية في 2020، حتى في ظل اقتراب موسم العطلات وارتفاع مستويات شحن البضائع، فإنها لم تتجاوز التوقعات.

وبنظرة تفصيلية إلى قائمة الموانئ العشرة الأكبر عالميا من حيث معدل تداول الحاويات خلال الفترة من 2005 حتى نهاية عام 2019، فإن ميناء شنجهاي الصيني يتصدر القائمة بتداولات قدرها 43.3 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما.

يأتي في المركز الثاني ميناء سنغافورة بعد أن استقبل 37.2 مليون وحدة، وتظهر الصين مرة أخرى في القائمة بالمركز الثالث من خلال ميناء نيجبو – زهوشان الذي شهد تداول 27.5 مليون وحدة.

كما احتل ميناء شنجن الصيني المرتبة الرابعة بواقع 25.8 مليون وحدة، لتسبق ميناء جوانزو الصيني أيضا، والذي شهد على مدار 15 عاما تداول 23.2 مليون وحدة.

وتظهر كوريا الجنوبية في القائمة من خلال ميناء بوسان الذي سجل تداولات قدرها 21.9 مليون وحدة.

وتعاود الصين التواجد في قائمة العشرة الكبار مرة أخرى، بعد أن احتل ميناء تشيجداو المركز السابع عبر تداول 21 مليون وحدة.

فيما احتل ميناء هونج كونج المركز الثامن بتداولات قدرها 18.3 مليون وحدة، ليسبق ميناء تاينجين الصيني الذي سجل 17.3 مليون حاوية.

وتذيل ميناء روتردام الهولندي قائمة العشرة الكبارة بتداولات قدرها 14.8 مليون حاوية، ليكون الممثل الوحيد للموانئ الأوروبية.