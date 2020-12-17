تعرف على إيرادات فيلم "الصندوق الأسود" بعد 7 أسابيع بدور العرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: تجاوزت إيرادات فيلم "الصندوق الأسود" حاجز الـ 7 ملايين جنيه، وذلك بعد 7 أسابيع بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 7 ملايين 288 ألف 412 جنيه. ويتنافس الفيلم مع 6 أفلام أخرى هي "خان تيولا"، "زنزانة 7"، "عفريت ترانزيت"، "الخطة العايمة"، "توأم روحي"، "الغسالة". وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها 25%، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد. فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر، شريف سلامة، ومن إخراج محمود كامل.

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