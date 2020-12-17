دانا حمدان تعلن إصابتها بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلنت دانا حمدان، شقيقة الفنانة ميس حمدان والفنانة مي سليم، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت "دانا" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا، ادعولي تعدي على خير، كنت حابة جدا أطلع لايف وأرد على كل أسئلتكم النهاردة بس مش قادرة خالص".

وتابعت: "إن شاء الله تتعوض أول ما اتحسن اليومين الجايين، دعواتكم بالشفاء".

وكانت الفنانة ميس حمدان شقيقة دانا، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد الشهر الماضي.

من ناحية أخرى، تشارك دانا حمدان في بطولة فيلم "لما بنتولد" الذي تم ترشيحه ممثلا عن السينما المصرية في مسابقة الأوسكار.