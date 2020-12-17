محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أحيت الفنانة سهر الصايغ، الذكرى الأولى لرحيل والدها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام. وعلقت: "زي النهاردة من سنة مشيت، غيابك علمني حاجات كتير أوي أهمهم اليقين والاستغناء، وحشتني يا طيب وإلى لقاء قريب بإذن الله، أرجو الدعاء لأبي بالرحمة والمغفرة والجنة". يذكر أن سهر الصايغ شاركت في سباق دراما رمضان المنصرم بمسلسل "النهاية"، وهو من بطولة يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، سوسن بدر، أحمد مجدي، عمر الشناوي، ناهد السباعي، ومن إخراج ياسر سامي.

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من سهر الصايغ لوالدها في ذكرى رحيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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