تراند اليوم : أحمد حاتم طلع محسود لعيون عمرو دياب – إتفرج

انضم الفنان أحمد حاتم لقائمة النجوم المشاركين في تحدي غناء “محسود” الذي أطلقه الشاعر تامر حسين ودعى فيه أصدقائه من المطربين.

ومن المعروف عن أحمد حاتم حبه الكبير لعمرو دياب، لذا حرص على المشاركة في التحدي ونشر عبر حسابه على Instagram فيديو له وهو يغني “محسود”.

وشارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من إغنيته الجديدة “محسود” بأصواتهم .

ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته “محسود” والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: “‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود”.

وفور اطلاق هذه الدعوة شارك الشاعر تامر حسين عددًا من النجوم في تحدي لغناء مقطع من الأغنية وتحمس رامي صبري للمشاركة في التحدي حيث نشر عبر صفحته الرسمية مقطعًا من الأغنية بصوته.