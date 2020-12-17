تراند اليوم : صورة – نسرين طافش خلعت ملط ونزلت البحر

كتب – الخليج 365

كشفت النجمة السورية نسرين طافش عن جزء واسع من ظهرها العاري في اطلالة صيفية جديدة من خلال حسابها الرسمي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام

وتأتي اطلالة طافش على خلفية الاجازة التي تقضيها في السواحل المصرية في البحر الأحمر بعد حضورها الملفت في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة

وأخفت النجمة السورية القسم السلفي من جسمها الرشيق في المياه في لقطة مثيرة ظهرت فيها بالبكيني في حوض السباحة

وأثنى الجمهور على ظهور طافش واطلالتها العفوية من حساباتها الرسمية وتغزلةا برشاقة جسمها في الفيديو المرفق مع الصور الذي ظهرت فيه على أرجوحة على رمال البحر

والجدير بالذكر ان نسرين احتلت الترند العربي بفساتينها واطلالاتها الجريئة من مهرجان الجونة على الريد كاربت وتصريحات زواجها القريب في سنة 2021

وبشار الى ان طافش شاركت على المستوى الفني ببطولة مسلسل ختم النمر رفقة أحمد صلاح حسني كما تشارك في بطولة مسلسل الوجه الآخر رفقة ماجد المصري والذي يمتد لـ 45 حلقة.

