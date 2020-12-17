تراند اليوم : تعرف علي- أفلام وروايات تنبأت بظهور فيروس”كورونا”والأوبئة.. شاهد

مع انتشار فيروس كورونا، ترجع لنا الذاكرة بأفلام وروايات تدور أحداثها حول أوبئة فتاكة واجهها الإنسان منذ آلاف السنين. ونرصد أفلاما عالمية وروايات دارت حول أمراض قاتلة.

أفلام عن فيروسات أنا أسطورة ( I Am Legend )

تاريخ الصدور: 2007

بعد انتشار الفيروس القاتل 2009 أصبح أخصائي الفيروسات روبرت نيفيل هو الوحيد غير المصاب بالفيروس الموجود في مدينة نيويورك وربما في العالم كله

ويحارب من أجل النجاة بحياته. عدوى ( Contagion )

تاريخ الصدور : 2011

تدور أحداث الفيلم عن وباء بفعل فيروس ينتقل عبر اللمس والهواء ومحاولات الباحثين والمختصين السيطرة على الوباء وتقديم مصل لإيقاف انتشار المرض.

الفيروس القاتل ( Carriers )

تاريخ الصدور : 2009

وباء فيروسي يهاجم العالم ويهدد البشرية بالفناء، ويحاول مجموعة من الأشخاص الهرب بعيدا عن سطوة الفيروس.

إنفلونزا (Flu )

تاريخ الصدور : 2013

يتحدث عن كارثة قادمة إلى كوريا الجنوبية وهو فيروس غامض ينتقل إلى إحدى ضواحي سيول بواسطة المهاجرين غير الشرعيين، وبسرعة هائلة يتفاقم الفيروس حيث يقتل ضحاياه في غضون 36 ساعة بشكل سريع وكبير، مما ينشر الفوضى والذعر بين السكان.

اندلاع ( Outbreak )

تاريخ الصدور: 1995

يظهر فيروس يدعى موتابا في زائير عام 1967، ثم يعاود الظهور مرة أخرى عام 1994 في أمريكا بواسطة قرد مصاب بالفيروس فيتسبب في انتشار المرض.

وحين تشاهد هذه الأفلام الآن، تجد أنها تنبأت بكل دقة بما يعيشه العالم اليوم مع كابوس جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والذي أصاب حتى الآن أكثر من 74 مليون إنسان وقتل 1.7 مليون إنسان في 210 دول ومناطق بمختلف أنحاء العالم.

وكأن الواقع سار على نهج الخيال السينمائي في كل تفاصيله المرعبة، بدءا من الظهور الغامض وانتهاء إلى صعوبة التوصل إلى دواء يقضي على هذا الفيروس.

روايات وكتب تحدثت عن الفيروسات :

باندورا: العدوى (Pandora: Contagion )

بقلم اريك ل. هاري بعد اندلاع فيروس باندورا، تغير كل شيء، اعتادت إيما ميلر دراسة الأمراض من أجل لقمة العيش، ولكن منذ الإصابة بالفيروس المدمر الذي لا يمكن السيطرة عليه يؤدي إلى حشد المصابين في جميع أنحاء البلاد.

الخفاش من الجحيم Bat out of Hell

بقلم: آلان قولد من غابات إندونيسيا إلى قلب مدينة نيويورك ، هناك طاعون يقتل 100% من ضحاياه،أعظم كابوس في الطب، سبب هذا الموت الأسود هو أكثر فيروسات طافرة خبيثة لا يمكن السيطرة عليها على الإطلاق.

الوقوف The Stand

بقلم ستيفن كينج بعد فرار فيروس هندسي حيوي سريع التحول من مختبر تابع للجيش الأمريكي ، لا يستغرق الأمر سوى أسابيع قليلة قبل القضاء على البشرية، يعد الفيروس شديد العدوى ومقاوما تماما للأجسام المضادة واللقاحات، مما يؤدي إلى مقتل 99% من سكان الأرض.

الإنفلونزا العظيمة The Great Influenza

بقلم جون م باري لا يوجد أي مرض عرفه العالم حتى عن بعد يشبه وباء الإنفلونزا الكبير الذي حدث عام 1918، بدأ الفيروس عندما أصابت حيوانات المزرعة المريضة الجنود في كانساس وانفجرت في جميع أنحاء العالم مع سرعة لا تضاهى.

أزمة في المنطقة الحمراء Crisis in the Red Zone

بقلم ريتشارد بريستون بدأت الإيبولا بطفل يبلغ من العمر عامين، وسرعان ما مرضت عائلته وتوفيت بالكامل عندما يتحول الفيروس إلى أكثر أشكاله فتكا وأكثر انتشارا وأسرع من أي وقت مضى يصاب 30000 شخص ، وينتشر الموتى في ثماني دول في ثلاث قارات.



