تراند اليوم : أخت روبي تعلن إصابتها بكورونا – شاهد

أعلنت الممثلة ميرهان مجدي الشهيرة بـ”كوكي” إصابتها بفيروس كورونا.

كشفت كوكي، شقيقة الفنانة روبي، إيجابية مسحة كورونا التي خضعت لها.

وكانت كوكي كتبت قبل ساعات عبر حسابها على Facebook مطالبة أي شخص يشعر بأعرض كورونا عدم الاختلاط بأشخاص آخرون، وذلك بعد اكتشافها أنها خالطت شخصا مصابا.

“بجد لما تكون حاسس أنك عيان أعراض برد ولا كورونا ما هما زي بعض ميختلطش بحد علشان دي أمانة وعكس كده أنانية وخصوصا أن في أطفال في المكان، أنا بسبب الاستهتار طلعت مخالطه لي كرونا وعندي كل الأعراض أنا وجوزي وعملنا مسحه النتيجة انهارده بليل انشاء الله ربنا يستر على بناتي يا رب وبجد أي حد عندوا اعراض ميخطلتش بحد علشان كده أنانية”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال كوكي مجدي كان “الزوجة 18” مع حسن الرداد، ناهد السباعي، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وشيماء ‏سيف، ومحمود البزواي، ومحمود الليثي، وإيناس كامل، من تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، ‏وأشرف على الكتابة أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج ممدوح شاهين‎.‎



