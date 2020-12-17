تراند اليوم : إدعوا لحسناء سيف الدين .. دخلت العناية المركزة – صورة

كشفت الممثلة حسناء سيف الدين عن حجزها في غرفة العناية المركزة، بعد اكتشاف وجود جلطة على الرئة.

نشرت حسناء عبر حسابها على Facebook صورة لها من داخل العناية المركزة وأوضحت تفاصيل حالتها الصحية وموعد خضوعها للجراحة لاستئصال الأورام الموجودة في رقبتها.

وكتبت: “يا ربي أنا داخلة المستشفى عشان اكشف على رقبتي يطلع عندي جلطة على الرئة ؟! الحمد لله على كل شئ هتحجز في العناية المركزة يومين تحت الملاحظة عشان الجلطات ما تهربش مننا هنا ولا هنا وتدخل على القلب أو المخ”.

وأضافت: “بالنسبة لاستئصال ورم الرقبة انشاء الله بعد ما الدكاترة تطمن انه الجلطات اللي على الرئة راحت و تأثير ادوية السيولة راحت هنعمل العملية بإذن الله”.

واختتمت كلامها معتذرة للجميع لعدم تمكنها من الرد على مكالماتهم:” وأسفة كمان مرة أني مَش قادرة ارد على مكالماتكم بس بشكركم مليون مرة على مسيجاتكم ومكالماتكم يا أغلى ناس في حياتي و ارجوكم افضلوا ادعولي”.

كانت حسناء كشفت قبل أيام عن إصابتها بخمسة أورام في الرقبة، وتصدرت قوائم محرك بحث “جوجل”.



