تراند اليوم : إلهام شاهين هتجبلكوا من الأخر في علاقة هنا شيحة بإبن شقيقها

حسمت الفنانة إلهام شاهين الجدل حول وجود علاقة بين ابن شققيها محمود شاهين والفنانة هنا شيحة.

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لـ “اليوم السابع” إن بالفعل هناك علاقة عاطفية قائمة بينهما، ولكن لا توجد بوادر قريبة أو حديث قائم عن الزواج، وبالطبع لو كان هناك حديثا عن الزواج لكانت أول من يعلم، ولكن من يعلم ربما يتغير كل شيء فجأة أيضًا.

وانتشرت الفترة الأخيرة شائعات عن ارتباط الثنائي بسبب تواجدهما معا في أماكن مختلفة، ليكون مهرجان القاهرة السينمائي أول ظهور رسمي لهما.

على صعيد آخر عرض لإلهام شاهين مؤخرا فيلم “حظر تجول” ضمن قائمة أفلام الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.



