تراند اليوم : تولين البكري تتصدر الترند بعد تسريب صورها الاباحية !

تصدرت الـ فنانةالسورية تولين البكري، الترند عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام من إعلانها اختراق حسابها الشخصي على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول النشطاء صورا لتولين البكري قيل انه تم تسريبها من هاتفها بعد تهكير حسابها على الانستغرام .أيضاً الا انها ليست فاضحة بل عادية جدا .

وكانت تولين البكري قد خذرت من كل ما ينشر على صفحاتها اذ سيكون الامر خارج عن إرادتها. كونها لا تسيطر عليها كما طلبت تولين المساعدة من محبيها لاستعادة صفحاتها .فطلب منها البعض تقديم شكوى الى الجهات الامنية قبل ان يفوت الأوان.