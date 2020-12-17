بدأت بفستان فرح وسيارة وانتهت بتهديد.. ماذا حدث بين عمر كمال وحمو بيكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

دخل مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال في مشادة كلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات القليلة الماضية، ونشر كل منهما فيديو يهاجم منهما الأخر.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل الأزمة:

بداية الأزمة

بدأت الأزمة حينما نشر حمو بيكا صورة لعمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وكتب على الصورة: "يا ريت محدش يكلمني في شغل مع الشخصية دي، عشان انا كنت بحبها، والشخصية دي بتتهرب من شغلي، اللي خلاني اتفق عليه، والإثبات؛ بعد الصورة دي، هنزل فيديو وهو عامل بيحبني، وهو بيكرهني".

فيديو الهجوم

لم تمر سوى دقائق قليلة حتى نشر "بيكا"، مقطع فيديو هاجم خلاله عمر كمال قائلًا: "أنا مش بعمل كده من فراغ، أنا مش باجى على حد، بس أنا كنت فاكر إن عمر غلبان وطيب بس طلع شخصية أنانية مبيحبش غير الفلوس، الناس دي طلعت على كتفي وأنا ساكت علشان أنا طيب وبحب الخير لكل الناس، بس هما طلعوا صحاب مزيفين"وهدده بشكل عنيف.

رد عمر كمال

خرج المطرب الشعبي عمر كمال عن صمته، وقام بالرد على حمو بيكا من خلال بث مباشر عبر صفحته بموقع "فيسبوك" قائلا: "أنا اتحملت كتير جدًا إهانات من بعض الناس، لكن أنا ممكن أطلع أقولك يا "أبوكرش" لكن كل دي إهانات أنا ماليش فيها، أنا أول أغنية أتربح من خلالها كانت من خلال أغنية "انتي معلمة" وكل الأغاني اللي قبل كده كنت بديها لـ حمو بيكا، عشان يرفعها من خلال قناته ويكسب منها بما فيهم أغاني كانت من إنتاجي أنا، والله مكنتش باخد فلوسهم لأني بكسب من زمان وسيبتك تاكل عيش".

وتابع: "الشخص اللي بيتكلم عليا ده أول ما بينزل من إسكندرية بييجي على شقتي وواكلين عيش وملح مع بعض، اللي حصل إن وأنا قاعد عند الحلاق بتاعي ومعايا حمو فوجئت إنه جايب شخص بتاع فساتين أفراح وعايزنا نعمله إعلان من غير ما ياخد إذني، وأنا اتحرجت أرفض قدام الراجل، بس أنا مش عايز اأعمل مهرجان لفستان فرح، أنا عايز اعمل فن كويس زي بنت الجيران وعود البطل وكل مهرجاناتي، وحتى بعد الاتفاق مدفعش ليا عربون ولا سألني تاخد كام، على عكس ما بعمل معاه في أي فرح حد بيطلبه فيه".

واختتم: "عيب تقول عليا إني صحبة مزيفة، أنا عمري ما كسبت من وراك، أنا سيبتلك ١٢ تراك كلت من وراهم الشهد، حتى العربية بتاعتك أنا اتوسطتلك أنا ومدير أعمالي عند المعرض عشان يقسطهالك، وضمنتك في مليون و850 ألف جنيه، ولو كنت لوحدك مكنش حد هيديك عربية".

تكذيب حمو بيكا لعمر كمال

فيما رد حمو بيكا مرة أخرى، فى فيديو عبر حسابه بموقع "فيس بوك" : "أنت كداب ومزيف..عايز تاخد فلوس تشتغل، مش تاخد فلوس وخلاص، طول عمرك بتغني فين، وأنت عايز تطلع نفسك من المهرجان بتغني ليه، المهرجانات هي اللي علتك، أنا عايزك تطلع تغني لوحدك.. انت طول عمرك بتغني حزن محدش سمعك غير لما غنيت مهرجانات".