ميدو عادل: أرفض تقديم شقيقاتي البنات للأدوار الجريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

قال الفنان ميدو عادل، إنه يقبل أي أدوار جريئة تقدم له، بشرط واحد ألا تخدش حياء بناته فيما بعد عندما يشاهدون أعماله.

أضاف خلال استضافته في برنامج "الچوكر" عبر منصة WATCH iT، أنه "يرفض تماما أن تقدم إحدى شقيقاته البنات أي عمل به مشاهد جريئة أو خادشة للحياء".

تابع أنه "لا يوجد منا من هو ملاك، وفي كل الأحوال أراعي جيدا ما أقدمه وفي نفس الوقت ليس لدي أي تحفظ علي أي دور أو عمل فني".

وشارك ميدو عادل في عام 2020 بعدة أعمال منها: "طلقتك نفسي، ليالينا 80، مملكة إبليس، جمع سالم، حب عمري".