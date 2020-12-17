ميدو عادل: أرفض تقديم شقيقاتي البنات للأدوار الجريئة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي
قال الفنان ميدو عادل، إنه يقبل أي أدوار جريئة تقدم له، بشرط واحد ألا تخدش حياء بناته فيما بعد عندما يشاهدون أعماله.
أضاف خلال استضافته في برنامج "الچوكر" عبر منصة WATCH iT، أنه "يرفض تماما أن تقدم إحدى شقيقاته البنات أي عمل به مشاهد جريئة أو خادشة للحياء".
تابع أنه "لا يوجد منا من هو ملاك، وفي كل الأحوال أراعي جيدا ما أقدمه وفي نفس الوقت ليس لدي أي تحفظ علي أي دور أو عمل فني".
وشارك ميدو عادل في عام 2020 بعدة أعمال منها: "طلقتك نفسي، ليالينا 80، مملكة إبليس، جمع سالم، حب عمري".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو عادل: أرفض تقديم شقيقاتي البنات للأدوار الجريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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