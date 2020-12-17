أحمد فهيم لمصراوي: "ترشيح سامي لي في نسل الأغراب تكليف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد فهيم، أنه لم يتعاقد حتى الآن على أعمال في دراما رمضان المقبل سوى مسلسل "نسل الأغراب".

وقال فهيم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يجسد بالعمل شخصية صعيدية، والدور جديد عليه في الدراما التليفزيونية.

وأوضح أن ترشيحه للدور، جاء من قبل المخرج محمد سامي، لافتًا أن ترشيح "سامي" بالنسبة له تكليف، وليس مجرد ترشيح فقط، لمدى الاستمتاع الذي يعيشه في الأعمال التي يتولى إخراجها.

وأَضاف: "المسلسل يتواجد فيه نجمين، أنا بحبهم وبقدرهم جدًا.. الأستاذ أحمد السقا، والأستاذ أمير كرارة، وكل الفنانين فيه نجوم، وكلهم إخواتي وحبايبي، وبتعلم منهم كلهم .. والعمل مغري جدًا لأي ممثل في ظل وجود الكم الهائل من هؤلاء النجوم".

مسلسل"نسل الأغراب" بطولة: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبدالحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد فهيم، أحمد مالك، أحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.