2020 تنهي خلافات النجوم.. أبرزهم أصالة وطليقها أيمن الذهبي وأنغام وابنها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 11:43 صباحاً - شهد عام 2020 العديد من الأزمات والخلافات بين النجوم وبعضهم، حيث شهد خلافات في بداية السنة ومنها خلافات كانت من سنوات، وجاء هذا العام المملوء بالأحداث المريرة وجائحة كورونا التي فقدنا فيها العديد من النجوم، واقترب فيها النجوم وبعضهم بفعل الحالة الإنسانية والتضامن لمواجهة المجهول، فكان من أبرز حسنات تلك السنة هو حل الخلافات وانتهائها بالمصالحة.



رصدنا لكم أبرز المصالحات التي تمت بين المشاهير في عام 2020:

أصالة نصري تغني لميادة الحناوي وتنهي سنوات القطيعة



كان لعام 2020 نصيب كبير من إنهاء الخلافات مع المحيطين بأصالة، حيث أنهت النجمة السورية أصالة نصري خِلافها مع زَميلتها ميادة الحناوي من خلال أداء أغنية «كان يا مكان» في حفلها بالكويت، وقالت إنّها مُبادرة صُلح لها مع ميادة بعد سنوات من القَطيعة والخِلافات وتَبادل التصريحات العدائية بينهما.





شام تتوسط لصلح أصالة ووالدها أيمن الذهبي



بصورة نشرت شام الذهبي، ابنة النجمة السورية أصالة نصري، كصورة عائلية ظهرت فيها والدتها مع والدها أيمن الذهبي إلى جانب كل من خالد الذهبي والتوأم علي وآدم طارق العريان، وابنة أيمن الذهبي، لتعكس اللقطة أجواء المصالحة بين الفنانة السورية وطليقها أيمن الذهبي الذي اندلعت مشاكل وخِلافات بينهما مُنذ سَنوات طويلة.



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عمرو دياب والمُوزع طارق مدكور بعد خلاف استمر 14 عاماً



أنهى النجم عمرو دياب خِلافه مع الموزع الموسيقي طارق مدكور بعد سنوات من الفِراق الفني، ونَشر حمدي هذا العام صورة جمعته بالهضبة عمرو دياب أثناء التحضير لألبومه الأخير، ليعلنا بذلك إنهاء الجفاء الذي استمر بينهما 16 عاماً منذ آخر ألبوم جمعهما «ليلي نهاري».





مصالحة أنغام وابنها عمر



بعد انفصال النجمة المصرية أنغام عن زوجها الموزع الموسيقي والملحن أحمد إبراهيم والانتهاء بالطلاق، وَضعت أنغام حَداً لخِلافها مع ابنها الكبير عمر عارف الذي دخل في مشادة كلامية مع والدته بسبب معارضته لزواج والدته من إبراهيم ليشهد عام 2020 مصالحة الام وابنها؛ حيث صالحت أنغام ابنها عمر بالاحتفال بعيد ميلاده برفقتها على أحد الشواطئ وَوَجَهت له رسالة معايدة قالت فيها: «يوم 3 أكتوبر فرحت أول فرحة حقيقية في حياتي لما شَرفت حياتي يا روحي.. كل سنة وأنت طيب يا نور عيني عمر».



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حليمة بولند تنهي خلافها مع نهى نبيل وتهديها باقة ورد



قررت الإعلامية حليمة بولند التصالح هذا العام مع الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل، بعد خلاف دام بينهما لسنوات، وبَادَرت بولند بإرسال باقة من الورود لزميلتها لتنهي الخلاف بينهما وتتصالحان رسمياً.



ونشرت حليمة بولند حينها عبر حسابها على «سناب شات» صوراً وفيديوهات لباقة الورد التي أهدَتها لها نهى نبيل، ووجّهت رسالة شكر لها حيث علّقت قائلة: «اختلفنا قبل فترة لكن جمعتنا الشدائد لنشدّ من أزر بعض ونحضن بعض وكل واحدة تقول للتانية الله يردك لعيالك سالمة».





بثينة الرئيسي تنهي خلافها مع إلهام الفضالة



في شهر مارس (آذار) 2020 تصالحت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة مع الفنانة العُمانية بُثينة الرئيسي بعد خِلاف طويل جمعهما معاً، في مفاجأة أسعدت الكثير من جمهورهما، حيث أكّد الثُنائي على عُمق عَلاقتهما التي كانت سبباً في هذا التصالح وتجاوز أيّ خلاف. وقد نشرت النجمة العمانية بُثينة الرئيسي حينها فيديو عبر حسابها على «سناب شات» يجمعها مع الفنّانة إلهام الفضالة كشفت من خِلاله تَصالحهما بعد خِلاف طويل لم يتم الإعلان عن أسبابه، كما حرصت النجمتان على التأكيد على أنّ الخِلاف بينهما بات من الماضي، حيث ظهر الثنائي في الفيديو وهما تحتضنان بعضهما.



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بهاء الكافي تصالح أحمد الشريف



بهاء الكافي نشرت صورة لها جمعتها مع أحمد الشريف في فترة صداقتهما ببرنامج «ستار أكاديمي» قبل سنوات طويلة، وأرفقتها بتدوينة طويلة عبر حسابها على انستقرام رَدّت فيها على أسئلة الجمهور عمّا إذا كانت قد سامحت أحمد الشريف بسبب الخِلافات السابقة لهما.



