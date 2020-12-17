تراند اليوم : ماتقولش لحد .. تفاصيل الحلقة الأخير لـ أحمد السعدني ومني ذكي

بدأت “شاهد VIP”اعتباراً من 29 أكتوبر الماضي بعرض الدراما الاجتماعية المشوّقة “نمرة اتنين”، بحلقاتها المنفصلة، التي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

ومن المقرر عرض الحلقة الثامنة والأخيرة من المسلسل عنوان “ما تقولش لـ حدّ”، وهي من بطولة منى زكي وأحمد السعدني؛ كتابة مريم نعّوم؛ إخراج يسري نصر الله.

تبدأ أحداث الحلقة بتعطّل سيارة شهد على طريق الغردقة، فيتوقف حسن لمساعدتها ويفاجأ بأنها حبيبته السابقة خلال مرحلة المراهقة والجامعة. يعود الماضي بتفاصيله عندما يضطران أخيراً لمواجهة بعضهما ووضع النقاط على الحروف أثناء فترة حظر التجوال بسبب فيروس الكورونا.