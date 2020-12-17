أمل بوشوشة تكشف عن مسلسلها الجديد.. وهذا موعد العرض

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت النجمة أمل بوشوشة عن مسلسلها الدرامي الجديد الذي ستشارك فيه ضمن ماراثون الدراما الرمضاني 2020. ونشرت أمل بوشوشة بوستر المسلسل الذي يحمل اسم “داون تاون” عبر حسابها في انستغرام وعلقت قائلة “رمضان 2021”. وعلمنا من مصادر خاصة بموقع “بتجرد” أن المسلسل درامي تشويقي من إخراج زهير قنوع وإنتاج شركة فالكون فيلمز. ويشارك في المسلسل مجموعة من الممثلين اللبنانيين والسوريين ومنهم: سامر إسماعيل وكارمن لبس ووسام صليبا وأمل بوشوشة وهبة نور وعبدالمنعم عمايري وجنيد زين الدين وسارة أبي كنعان ونور علي وغيرهم.

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