شاهد.. الأمير وليام وعائلته في أحدث صورة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف قصر كينغيستون عن أحدث صورة عائلية للأمير وليام وزوجته كيت، دوق ودوقة كامبريدج، وأطفالهما الثلاثة جورج وشارلوت ولويس، لتكون بطاقة عيد الميلاد الرسمية الخاصة بهم هذا العام.

الصورة، التي التقطها المصور مات بورتيوس في الخريف، تُظهر العائلة أمام كومة من الخشب في أنمير هول، مقر إقامتها في نورفولك، شرق إنجلترا.

وعادة ما تقضي العائلة المالكة فترة العطلة في قصر ساندرينغهام، وهو ملكية ريفية للملكة إليزابيث الثانية في ريف نورفولك، يقع على بعد حوالي 100 ميل شمال شرق لندن، حيث عادة ما تجتمع الملكة وأطفالها وأحفادها وأولاد أحفادها.

ولكن مع تفشي جائحة كورونا على البلاد، فإن موسم الأعياد هذا سيكون مختلفاً قليلاً.

ومن المقرر أن تحتفل الملكة والأمير فيليب دوق إدنبرة بعيد الميلاد هذا العام بهدوء في مقر إقامتهما في قلعة وندسور وفقاً لمتحدث باسم قصر باكنغهام.

وقال البيان الصحافي: “بعد النظر في جميع النصائح المناسبة، قررت الملكة ودوق إدنبرة أن يقضيا عيد الميلاد هذا العام بهدوء في قلعة وندسور”.

وقد تأثرت العائلة المالكة بشكل مباشر من الوباء، حيث أصيب وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام بفيروس كورونا في وقت سابق.

وأمضت الملكة والأمير فيليب معظم وقتهما هذا العام في قلعة وندسور، بعد أن ابتعدا عن قصر باكنغهام خلال الموجة الأولى من كورونا في الربيع الماضي.