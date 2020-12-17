“حياة غير التقليديّة”.. كيم كارداشيان وكانييه وست يمضيان وقتًا طويلًا بعيدًا عن بعضهما البعض

متابعة بتجــــــــــرد: لم تكن علاقة الزوجين كيم كارداشيان وكانييه وست تقليدية طوال فترة زواجهما منذ ستة أعوام. فكلّ منهما يعيش حياته الخاصّة بحسب قناعاته. وعلى الرّغم من مرورهما بفترة صعبة في أوائل الصيف الماضي، إلا أنهما أظهرا منذ ذلك الحين أن علاقتهما تطوّرت بطريقة تناسب أنماط حياتهما الفردية.

وأفاد مصدر مقرّب من عائلة كارداشيان لموقع “إي نيوز” الأميركي أنّ هذا التطوّر متعلّق “بتركيزهما على تربية أطفالهما الأربعة: نورث (7 أعوام) وساينت (5 أعوام) وشيكاغو (عامان) وسالم (19 شهراً)”.

وأضاف المصدر أنّ كلاً من كيم وكانييه يحرص على تخصيص وقتٍ خاص به: “يمضيان وقتاً طويلاً بعيداً عن بعضهما البعض، لكنهما يركزان على الأشياء التي تهمهما. فهي لا تدير أو تعلّق على أدقّ تفاصيل حياته، بل تتركه يتصرّف على طبيعته ويفعل ما يشاء”.

وتابع المصدر: “سيمضيان ليلة عيد الميلاد مع العائلة. لن يقيما حفلاً كبيراً مثل السنوات الماضية، لكنهما سيمضيان العيد مع العائلة وسيكونون جميعاً معاً”. منوّهاً أنّ بعض أفراد عائلتي كارداشيان وجينر قد يسافرون أثناء العطلة إلى مكانٍ مشمس.

وتأتي أخبار خطط عطلة كيم وكانييه بعد أسبوع من كشف كلوي، شقيقة كيم، أن الأسرة ستعلّق عشاءها السنوي للمرّة الأولى منذ عام 1978 بسبب جائحة وباء كورونا.