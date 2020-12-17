هاندا ارتشيل تثير الجدل والسبب: “تجميل بنسبة مئة في المئة!”

متابعة بتجـــــــــــرد: تسبب خبر نشرته إحدى الصحف التركية، بغضب معجبي الممثلة التركية الشابة هاندا ارتشيل الذي جاء بعنوان “هاندا ارتشيل 100% تجميل”، في إشارة إلى أن جمالها ليس طبيعياً. وعددت الصحيفة عمليات التجميل التي خضعت لها الممثلة الشابة التي تعتبر أيقونة جمال لدى المراهقات، وخصوصاً في العالم العربي.

وبحسب الصحافية، فقد طرأ تغير كبير على شكل هاندا في الفترة الاخيرة، مشيرة إلى أنّ ثمة اختلافاً واضحاً في ملامحها السابقة والحالية، وأنّ هذا الفرق واضح جداً. فقد حقنت ذقنها وحاجبيها وخديها وشفتيها، إضافة إلى عمليات تجميل للانف وتكبير للصدر.

واعتبر “فانز” هاندا أن الهدف من الخبر تحقيق نسبة مشاهدة عالية، ودافعوا عن هاندا أنّ التغير الوحيد الذي طرأ عليها انها انقصت وزنها فقط وأن جمالها طبيعي.

من جهه أخرى، صرحت هاندا أخيراً أن كرم بورسين هو من أقنعها بقبول مسلسل “انت اطرق بابي”، وقالت إنها كانت تفكر بقبول عرض مسلسل “دائرة الحب غير المكتملة”، ولكن كرم اتصل بها وقال: “لن تفعلي اليس كذلك؟ خرجنا إلى هذا الطريق معاً لنكمل معاً”، ورفع معنوياتها لكي تقبل بعرض “انت اطرق بابي”.