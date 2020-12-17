إحباط عملية إرهابية ضخمة بباكستان.. هدف حساس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الباكستانية، الخميس، عن نجاحها في إحباط عملية إرهابية ضخمة في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب البلاد.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها صادرت 3 سترات ناسفة و6 قنابل كانت مخبأة في أحد المناطق بمدينة بيشاور لاستخدامها في تنفيذ عملية إرهابية على هدف حساس في المدينة، من دون تحديده.

وأضافت أن "قوات الأمن تواصل البحث عن العناصر التي كانت تخطط لتنفيذ العملية الإرهابية".



وقبل 4 أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة 25 شخصا على الأقل في انفجار بالقرب من مركز شرطة.

وقال مسؤولون في الشرطة، طبقا لصحيفة "دون" الإخبارية الباكستانية، إنه تم نقل 22 من الضحايا إلى المستشفى.

وأشاروا إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لـ 3 آخرين في مكان الانفجار الذي وقع بالقرب من مركز شرطة "جانج ماندي" في مدينة روالبندي شمالي البلاد.