لكزس GX.. مواصفات وأسعار SUV تنافس بورش وبي إم دبليو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سعيا منها لمنافسة موديلات مثل بورش كايين و بي إم دبليو X5، أعلنت لكزس عن طرحها لنسخة جديدة لعام 2021، من طراز GX

وينتمي طراز GX من لكزس إلى فئات SUV كبيرة الحجم، وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات هذا الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة لكزس GX 2021



كان أبرز ما أجرته لكزس من تحديثات على نسخة 2021 من طراز GX، اضافتها لفئة جديدة باسم Premium Plus، تعزز بها الفئات المتوفرة منه للبيع، مع تدعيمها لمنظومة الطراز التقنية بتوفير خاصية المتحدث الذكي أمازون أليكسا.





الأسعار

سيتوفر من طراز لكزس GX ثلاث فئات للبيع بالأسواق لعام 2021، الفئة الافتتاحية ستتوفر بتكلفة 54,125 ألف دولار، الفئة التي تليها هي فئة Premium تتوفر بتكلفة 57,215 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Luxury التي تتوفر بتكلفة 65,390 ألف دولار.

المحرك

ويطرح طراز GX بمحرك وحيد، هو محرك من فئة V8 بسعة 4.6 لتر، ينتج قوة 301 حصان، مع معدل دوران 329 لفة/قدم، ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 7.2 ثانية.





التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، ويتوفر بالطراز راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي وخاصية اتصال عبر بلوتوث، ونظام صوتي مكون من 17 سماعة مكبرة من ماركة Mark Levinson.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية الداعمة للسائق به، وتشمل نظام للركن الذاتي في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.