شكرا لقرائتكم خبر عن حلوة البدايات كلها حكايات.. صور نادرة لعمالقة الفن فى بداية مشوارهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للبدايات ذكريات لا تنسى، يحملها الإنسان طوال عمره وتظل لها خصوصية وتأثير يذكره دائما بكفاحه وحزنه وفرحه ونجاحه وفشله، وحين يعود الإنسان لصوره فى البدايات سواء كانت بدايات عمر أو علاقة أو دراسة أو عمل يرى فيها كل ما مر عليه خلال حياته، ويبقى دائما للبدايات أثر فى النفس لا يضاهيه أثر.

وهكذا تحمل صور نجوم الفن فى بداياتهم الكثير من الحكايات التى لا ينسوها والتى ربما لا يعرفها ولم يرها الجمهور الكبير الذى عشق فنهم وعرفهم بعد أن اجتازوا هذه البدايات.

وفى التقرير التالى نعرض عدداً من صور نجوم وعمالقة الفن فى بدايات مشوارهم الفنى أو حين نشرت صورهم وأخبارهم لأول مرة، وقد لا يستطيع الجمهور أحيانا تمييز هذه الصور ومعرفة أصحابها من شدة تغير ملامحهم.

ومن بين الصور التى نعرضها صورة لاثنين من عمالقة الفن الذين اعتاد الجمهور أن يراهما فى أدوار الأب وهما فى سن الشباب يلعبان مصارعة فى مصيف رأس البر عندما كانت فرقة رمسيس تعرض هناك والنجمان هما بشارة واكيم وحسين رياض ووقف ليحكم بينهما الفنان عباس فارس والصورة نشرتها مجلة الكواكب عام 1952.

والصورة الثانية قد لا يتعرف الكثيرون على صاحبتها التى اعتادوا أن يروها فى سن متقدم وهى الفنانة زوزو حمدى الحكيم فى صباها وقد وضعتها مجلة الكواكب على غلافها عام 1932 وكان ثمن المجلة وقتها 5 مليمات.

أما الصورة الثالثة فهى لكوكب الشرق أم كلثوم وهى فى زيارة للعراق عام 1932، وصورة رابعة للفنان الكبير محمود المليجى فى بداياته عام 1932 يؤدى دوره فى مسرحية الزوجة العذراء ومعه الفنانة الكبيرة فاطمة رشدى وزوزو حمدى الحكيم.

فيما تظهر الفنانة الكبيرة ملكة الكوميديا مارى منيب التى اعتدنا أن نراها فى أدوار الحماة والأم فى صورة مثيرة جميلة وهى فى ريعان شبابها.

أما العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ فيظهر فى أكثر من صورة فى بداياته إحداها فى خبر يشير إلى أن الأستاذ أحمد كامل مرسى اكتشف صوتاً إذاعياً جديداً اجتذبه للسينما وهو الوجه الجديد عبدالحليم حافظ الذى سجل أغنيتين فى فيلم ليلة من ألف ليلة بدلاً من فرانك سيناترا، وأن كامل مرسى أرسل صوته إلى أمريكا لمزج الموسيقى له.

وصورة ثانية للعندليب وهو يقف ليعزف على العود أمام موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب ومحمد فوزى وتحتها تعليق المطرب الجديد عبدالحليم حافظ يعزف على العود.

فيما ظهرت الشحرورة صباح فى أول مرة جاءت فيها إلى مصر من موطنها لبنان وهى تستقل القطار وتمسك باقة ورد وتحيى الجمهور، تحت عنوان وصول المطربة الجديدة لأفلام آسيا وكتب فى الخبر أنه وصلت من الأقطار الشقيقة المطربة الحسناء الجديدة التى تعاقدت معها النجمة السينمائية آسيا للقيام بالتمثيل والغناء فى بعض أفلام الشركة التى سيقوم بإخراجها بركات للموسم القادم ونتمنى للبلبلة الحسناء حظاً سعيداً ونجاحاً كبيراً.

وظهرت السندريلا سعاد حسنى فى صورة فى بداياتها مع مكتشفها الكاتب والفنان عبدالرحمن الخميسى، فيما ظهرت شقيقتها نجاة فى سن الطفولة وهى تستمع بانتباه شديد إلى إحدى حفلات كوكب الشرق أم كلثوم.