شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل: لم نستقر على اسم مسلسل يسرا واختيار دور هيفاء وهبى مفاجأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المنتج جمال العدل، لـ"الخليج 365"، إنه يستعد لتصوير مسلسل النجمة يسرا خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر عرضه فى رمضان المقبل، مشيراً إلى أن حلقات المسلسل وصلت لـ20 حلقة حتى الآن، لافتاً إلى أنه لم نستقر على اسم المسلسل حتى الآن، وسنعلن عن الاسم وقت انطلاق التصوير على أقصى تقدير.

وأوضح العدل أن اختيار الشخصية التي ستقدمها النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، سيكون بمثابة مفاجأة، لاسيما أن هيفاء ستقدم دورا مختلفا ومميزا فى نفس الوقت، وأحداث المسلسل تتطلب وجود نجمة بجانب يسرا، وهو ما دفعنا للتعاقد معها.

وعن التعاون للمرة الثانية مع المخرج سامح عبد العزيز، أكد العدل، أن سامح مخرج "شاطر" وله رؤية فنية وأبعاد قد تكون مختلفة فى السوق، وهو ما جعلنا كشركة إنتاج نكرر التعاون معه.

يشار إلى أن جمال العدل ينافس بمسلسلين فى دراما رمضان المقبل، وهما للنجمتين نيلى كريم، من تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، ومسلسل يسرا من تأليف أحمد حسن، وإخراج سامح عبد العزيز.