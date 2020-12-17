جيري بينجتسون..أول لاعب في العالم يرتدي كمامة أثناء مباراة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ 35 دقيقة

منذ عودة المسابقات الرياضية ، أصدرت الاتحادات الرياضية تعليمات بارتداء المدربين واللاعبين في كراسي الاحتياط للكمامات أثناء جلوسهم داخل الملعب ، ولكن الأمر الغير متوقع هو أن يرتدي اللاعب الكمامة أثناء المباراة .

بات جيري بنغستون قائد نادي أوليمبيا أول لاعب كرة قدم يرتدي قناعًا أثناء المباراة، وذلك منذ تفشي وباء كوفيد-19 مطلع العام الحالي.

وارتدى مهاجم هندوراس الدولي كمامة خلال فوز فريقه على مونتريال إمباكت الكندي في دوري أبطال اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

وخسر أوليمبيا بهدف نظيف أمام فريق المدرب الفرنسي الشهير تييري هنري يوم الثلاثاء، لكنه وصل إلى الدور قبل النهائي بنتيجة 2-2 في مجموع المباراتين.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أن النادي القادم من هندوراس تصدر عناوين الصحف العالمية، ليس لتأهله إلى قبل النهائي، لكن لأن قائده بنغستون ارتدى كمامة طوال المباراة في واقعة فريدة.

ويُعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا يخوض مباريات الدوري المحلي بكمامة منذ تفشي فيروس كورونا.

ووفقًا للتقارير المحلية، التي نقل عنها موقع SportBible، فإن بنغستون يرتدي الكمامة لتجنب الإصابة بالمرض وحماية أسرته.

وقال بيدرو تروغليو مدرب أوليمبيا عن مهاجمه بعد المباراة: ”إنه أمر غريب لأنه اللاعب الوحيد في الفريق وفي البطولة الذي يلعب بكمامة. هذا لا يزعجه وهو يسجل الأهداف أيضًا“.

ويرتدي بنغستون كمامة مميزة باللون الأسود وعليها رقمه في الملعب، مثلها مثل القميص والسروال؛ حتى يتم التعرف عليه من قبل الحكم وزملائه.