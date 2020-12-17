جوازات سفر الحيوانات الأليفة تنضم لضحايا بريكست

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 ديسمبر 2020 09:11 صباحاً - منذ ساعتين

الحيوانات الأيفة ستفقد جواز سفرها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يبدو أن تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” لن تقتصر على الأفراد فقط ، بل ستطال الحيوانات أيضاً .

لن تسلم الحيوانات الأليفة مثل الكلاب والقطط والقوارض هي الأخرى من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 ديسمبر، إذ ستفقد جوازات سفرها إلى دول الاتحاد ، وفقا لوكالة رويترز.

ومع ذلك سيكون بمقدورها السفر شريطة أن تكون مزودة بشريحة إلكترونية وحاصلة على التطعيمات اللازمة وتحمل شهادة صحية بيطرية خاصة بصحة الحيوان.

وقالت كريستين ميدلميس، كبيرة الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة، “منحنا الاتحاد الأوروبي وضعا.. سيضمن استمرار السفر مع حيوانك الأليف اعتبارا من أول يناير”.

وقالت الحكومة إنه يتعين وضع شرائح إلكترونية للكلاب الأليفة والقطط والقوارض وتطعيمها ضد السعار ومعالجتها من الديدان الشريطية وحصولها على شهادة بيطرية خاصة بصحة الحيوان ليتسنى لها السفر برفقة أصحابها لدول الاتحاد الأوروبي.

وستُطبق القواعد أيضا على الحيوانات الأليفة التي ستسافر إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا.

ولن يطرأ تغيير على الاجراءات الخاصة بالصحة أو الوثائق الحالية بالنسبة للحيوانات الأليفة التي تدخل إلى بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي أو أيرلندا الشمالية.