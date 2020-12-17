ليفربول ينفرد بصدارة البريمرليغ بعد فوز مثير على توتنهام

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ليفربول ينفرد بصدارة البريمرليغ
تمكن خامل لقب الدوري الإنجليزي فريق ليفربول من تحقيق فوز صعب ومثير على ضيفه توتنهام ، لينفرد بصدارة البريمرليغ.
هز روبرتو فيرمينو الشباك بضربة رأس في الدقيقة الأخيرة ليمنح ليفربول الفوز 2-1 على ضيفه توتنهام هوتسبير باستاد أنفيلد وينفرد حامل اللقب بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام منافسه اللندني.
وسيطر فريق المدرب يورجن كلوب منذ البداية وتقدم بتسديدة من محمد صلاح التي غيرت اتجاهها بعد اصطدامها في توبي ألدرفيريلد مدافع توتنهام في الدقيقة 26.
لكن توتنهام أدرك التعادل بعد ذلك بسبع دقائق إذ أرسل جيوفاني لو سيلسو تمريرة رائعة إلى سون هيونج-مين ليهز اللاعب الكوري الشباك.
وعلى الرغم من استحواذ ليفربول على الكرة حصل توتنهام على فرصتين لكن ستيفن برجفاين سدد في القائم وأطاح هاري كين بضربة رأس خارج المرمى من مدى قريب.
وخطف حامل اللقب الفوز عندما قفز فيرمينو ليحول ركلة ركنية من آندي روبرتسون في المرمى.
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