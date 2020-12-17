شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحيى حفلاً غنائياً بساقية الصاوى 7 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب مصطفى قمر حفلًا جديدًا على مسرح النهر بساقية الصاوي، يوم الخميس الموافق 7 يناير المقبل، فى تمام الساعة السابعة ونص مساء، من المقرر أن يشهد الحفل عددا من المفاجآت لجمهور مصطفى، حيث يقدم من خلاله عددا من أغانى ألبومه الأخير "ضحكت ليا" وأغاني أخرى، وأغنية جديدة من أحدث ألبوماته "لمن يهمه الأمر 2".

وكرم ”الخليج 365”، النجم مصطفى قمر على مشواره الفني الذي يمتد لـ 30 سنة، وسلمه درع التكريم الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن، وأجرى معه قسم الفن ندوة مطولة تحدث فيها عن بداياته الفنية، عندما قدمه النجم حميد الشاعرى، وأول أجر تقاضاه نظير أول ألبوم.

وقال قمر في ندوة ”الخليج 365”، إنه بالفعل تكاسل خلال فترة ما، لكنه عاد وبقوة، من خلال ألبومى "لمن يهمه الأمر 2" و"ضحكت ليا"، موضحا أن فيلمه الأخير "فين قلبى"، تعرض لظلم بين، حيث تم رفعه سريعا من دور العرض السينمائية لأسباب لا يعلمها حتى الآن، مضيفا أنه ينتظر عرضه في الفضائيات، وأنه يتوقع تحقيق هذا الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا لايقل عن "حريم كريم"و"حبك نار"، وباقى أفلامه عند عرضه على الفضائيات.