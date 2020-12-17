مايا نصري تكشف موعد عرض فيلم الرعب "ريما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت المطربة مايا نصري عن موعد عرض فيلم الرعب "ريما".

نشرت مايا صورة لها من العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت: "انتظروني في الفيلم المصري ريما، بجميع دور العرض بمصر يوم 23 ديسمبر، والإمارات وعمان والسعودية والبحرين والعراق والأردن والكويت يوم 24 ديسمبر".

فيلم "ريما" بطولة مايا نصرى، فراس سعيد، الطفلة ريم عبدالقادر، وهالة فاخر، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.