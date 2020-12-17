مي عمر تكشف عن البوستر الثاني لمسلسلها "لؤلؤ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشفت الفنانة مي عمر عن البوستر الثاني لمسلسلها الجديد "لؤلؤ"، التي تقوم ببطولته.
ونشرت مي البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "البوستر التاني لمسلسل لؤلؤ إخراج محمد عبد السلام سيناريو وحوار محمد مهران إشراف على التأليف و الإخراج أ/ محمد سامي إشراف عام أ/حسام شوقي.
مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبى، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة "سينرجي".
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