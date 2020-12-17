أبرز 6 مشاهير دخلوا موسوعة جينيس.. بيونسيه فعلتها أكثر من مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا يصدق البعض أن مشاهير هوليوود نجحوا أكثر من مرة في اقتناص مركزًا في موسوعة جينيس الشهيرة.

وتشتهر موسوعة جينيس بتخصيص أقسامًا للمتميزين والمنفردين في شتى مجالات الحياة، بما في ذلك الأمور الخارقة والغريبة.

موقع "إنسايدر" الأمريكي، يرصد في التقرير التالي أبرز المشاهير اللذين سجلوا رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس العالمية.



1- دواين جونسون





عام 2017، سجل الممثل الأمريكي دواين جونسون (ذا روك) رقمًا قياسيًا مع أصدقائه، بعد صنع أضخم صوص تغميس في العالم.

استغرق صنع صوص التغميس 5 ساعات، ووصل وزنه إلى 540 باوند، وتم التبرع به إلى مؤسسة خيرية خاصة بالمشردين.



2- جاستن بيبر





حقق مغني البوب جاستن بيبر أكثر من رقم قياسي قديمًا؛ فكان أول فنان تفوز قناة اليوتيوب الخاصة بلقب الأعلى مشاهدة على يوتيوب، 3 مليار مشاهدة، وكذلك فاز بلقب أصغر فنان يحتل المركز الخامس في قائمة ألبومات أمريكا.

كان "بيبر" أول فنان تحتل أغانيه أول 3 مراكز على قائمة الأغاني الأكثر استماعًا في بريطانيا، هذا السبق الذي لم يحققه ألفيس بريسلي أو حتى فريق البيتلز.



3- بيونسيه





حققت مغنية البوب بيونسيه أيضًا أكثر من رقم قياسي، منها: أكثر فنانة تفوز بجائزة جرامي في عام واحد، أكثر فيديو غنائي ترشيحًا للفوز بجائزة MTV، وحققت مع زوجها جاي زي لقب أكثر ثنائي يفوز بجائزة جرامي الموسيقية.



4- BTS





دخل فريق BTS الكوري موسوعة جينيس، بفضل كونه أول فريق بوب كوري يحقق المركز الأول في قائمة ألبومات أمريكا الأكثر استماعاً.

يحتفظ الفريق برقم قياسي، كونه صاحب أعلى فيديو غنائي مشاهدة خلال 24 ساعة، Boy With Luv مع المغنية هالزي، وحقق الألبوم في يوم واحد 75.600 ألف مشاهدة.



5- إمينيم





دخل مغني الراب إمينيم موسوعة جينيس بفضل أغنية Rap God، فهي أكثر أغنية تتضمن كلمات في التاريخ، وتتضمن 1560 كلمة في 6 دقائق فقط.



6- أريانا جراندي

عام 2019، أزاحت أريانا جراندي سيلينا جوميز من عرش المرأة الأكثر متابعة على موقع إنستجرام.

حققت "جراندي" رقمًا قياسيًا آخر في موسوعة جينيس بفضل أغنية Thank U, Next، صاحبة أعلى معدل بث لمغنية في أسبوع على قائمة بيلبورد.