إمرأة تتصدر المشاهير الأعلى أجراً في العالم.. من هي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 03:39 صباحاً - النساء يتقدمن في كافة المجالات حتى في مجال الإعلام والمال والأعمال وصناعات الموضة والتجميل لتمتع الكثيرات منهن بالذكاء والقدرة على استثمار عالم السوشيال ميديا في الترويج لمنتجاتهن،لهذا لم يكن غريباً تصدر إمرأة قائمة المشاهير الأعلى أجراً في العالم.

كايلي جينر تحتل المركز الأول وتتصدر قائمة المشاهير الأعلى أجراً في العالم

كايلي جينر

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع وصاحبة العلامة التجارية لمساحيق التجميل سيدة الأعمال الأمريكية الشابة كايلي جينر "الأخت غير الشقيقة لكيم كارداشيان" البالغة من العمر"23 عاماً" قائمة "فوربس" السنوية لأعلى المشاهير أجراً بمكاسب عالية بلغت "590" مليون دولار العام الماضي .

وحصلت كايلي جينر على هذا المبلغ بعد بيع 51 بالمئة من أسهم شركتها الخاصة بمستحضرات التجميل ،وحصلت على 540 مليون دولار قبل خصم الضرائب.

كانيي ويست يحتل المركز الثاني بعد شقيقة زوجته

كانيي ويست

وجاء مغني الراب الأمريكي كانيي ويست البالغ من العمر"43 عاماً" في المرتبة الثانية بفارق كبير بينه وبين كايلي جينر الأخت غير الشقيقة لزوجته كيم كارداشيان،فوصل مكسبه إلى "170" مليون دولار،بفضل صفقة أبرمها مع علامة تجارية شهيرة بصناعة الأحذية الرياضية،تستغل بموجبها علامته التجارية الخاصة لحذاء أطلقه سابقاً ،أي أن كايلي جينر كسبت أكثر منه بما يقدر بمبلغ "420 " مليون جنيه،وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لاعب التنس روجر فيدرر في المركز الثالث

روجر فيدرر

واحتل لاعب التنس روجر فيدرر المركز الثالث لكونه الرياضى الأعلى أجراً بأرباح بلغت "106,3"مليون دولار ،معظمها من صفقات التأييد ،بما في ذلك صفقة لمدة 10 سنوات بقيمة 300 مليون دولار مع ماركة ملابس يابانية.

كريستيانو رونالدو بالمركز الرابع فكم كسب؟

كريستيانو رونالدو

واحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الرابع بـمكسب بلغ" 105 "ملايين دولار،يأتي معظمها من راتبه السنوي البالغ 64 مليون دولار مع نادي "يوفنتوس" الإيطالي.

ليونيل ميسي الخامس

وجاء نجم "برشلونة" اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس بفارق لا يذكر بينه وبين كريستيانو رونالدو،حيث وصل مكسبه إلى "104" مليون دولار.

المخرج تايلر بيري السادس

واحتل المخرج تايلر بيري المركز السادس في القائمة بمبلغ 97 مليون دولار، يأتي معظمها من مكتبته السينمائية الضخمة.

نيمار دي سيلفا السابع

ويلي المخرج تايلر بيري نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دي سيلفا نجم "باريس سان جيرمان" في المركز السابع بمبلغ 95.5 مليون دولار.

جوك ستيرن الثامن

ويأتي الإعلامي والممثل الأمريكي الكوميدي جوك هوارد ستيرن في المركز الثامن في قائمة فوربس بمبلغ 90 مليون دولار.

ليبرون جيمس التاسع

وجاء نجم الدوري الأمريكي للمحترفين ليبرون جيمس في المركز التاسع بمبلغ 88.2 مليون دولار.

دواين جونسون العاشر

دواين جونسون

واحتل الممثل الأمريكي دواين جونسون المرتبة العاشرة بـ 87.5 مليون دولار.

وفي المحصلة النهائية حصل المشاهير الأعلى أجراً في العالم على 6.1 مليار قبل الضرائب والرسوم ،بانخفاض 200 مليون دولار عن عام 2019 الماضي.