بيبا ميدلتون شقيقة دوقة كامبريديج كيت ميدلتون سعيدة بحملها الثاني 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 ديسمبر 2020 03:39 صباحاً - لم يستطع فيروس كورونا رغم خطورته الصحية إيقاف الحياة الطبيعية في بريطانيا،حيث يواصل الجميع حياتهم رغم الظروف،ومن بينهم: عائلة دوقة كامبريديج كيت ميدلتون.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بتقرير لها حمل الكاتبة والناشطة الإجتماعية البريطانية فيليبا شارلوت ميدلتون،الشهيرة باسم: بيبا ميدلتون ،شقيقة دوقة كامبريديج كيت ميدلتون ،وأكدت الصحيفة البريطانية إن بيبا ميدلتون البالغة من العمر "37 عاماً"، وزوجها سائق الفورمولا2 السابق ورجل الأعمال جيمس ماثيو البالغ من العمر "45 عاماً" المقيمان بلندن ،ينتظران مولودهما الثاني.

عائلة ميدلتون سعيدة جداً

وقال مصدر مقرب من عائلة ميدلتون في لندن، إن: "بيبا وزوجها جيمس سعيدان جداً. هذا الخبر رائع في ظل هذا العام الصعب. الأسرة بأكملها سعيدة جداً".

أنجبت طفلها الأول في جناح ليندو

يذكر أنّ لدى جيمس وبيبا، اللذان تزوجا في عام 2017، طفل إسمه آرثر يبلغ من العمر عامين، أنجبته في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري، حيث أنجبت شقيقتها كيت أطفالها الثلاثة: جورج "7 سنوات"، وتشارلوت "خمس سنوات" ولويس"عامين".

وسيكون لأبناء كيت ميدلتون،إبن خالة جديد،سيسعدون به بلا شك،مثل شقيقه الأكبر آرثر.

وكانت بيبا قد وثّقت كيف حافظت على نشاطها خلال حملها الأول، وكشفت أن آرثر الصغير الذي أنجبته عام 2018 يسير على خطاها بطريقة مثيرة للإعجاب.

بيبا ميدلتون تبحث عن منزل جديد

بيبا ميدلتون

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية،تبحث بيبا ميدلتون وزوجها جيمس ماثيو عن منزل جديد يكون موقعه قريباً جداً من منزل عائلة والديّ بيبا وكيت ميدلتون،مايكل وكارول ميدلتون في "بيركشاير".



